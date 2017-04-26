В Белгородском «технологе» начали работу курсы повышения квалификации сити-менеджеров

17:28

Обучение будет длиться полтора года.

В открытии областных курсов повышения квалификации специалистов всех уровней управления по программе «Управление муниципальными образованиями» (сити-менеджер) приняли участие заместитель губернатора Белгородской области – начальник департамента внутренней и кадровой политики Ольга Павлова и представители БГТУ им. В. Г. Шухова.

Слушателям-специалистам органов государственной власти, местного самоуправления, руководителям и юристам государственных компаний, а также лицам, включённым в резерв на руководящие должности, необходимо иметь высшее образование в области государственного управления, экономики или юриспруденции.

По словам Ольги Павловой, идея подготовки управленцев, направленная на то, чтобы дать им необходимые комплексные – теоретические и практические знания для грамотного и профессионального управления муниципалитетами в современных условиях, появилась в 2012 году.

Уже через год программа была успешно реализована. Обучение прошли 44 ученика. В настоящее время все они успешно трудятся в органах государственной власти, промышленном производстве, бизнесе и экономике, занимают высокие руководящие должности в муниципалитетах и общественных организациях.

В этот раз обучение проходит на базе БГТУ им. В. Г. Шухова раз в неделю, по субботам, и занимает 8-10 учебных часов. Общая продолжительность обучение составит полтора года и охватит 1600 учебных часов. Программа предусматривает не менее 400 часов аудиторных занятий – 250 лекционных и 150 практических. Остальное время запланировано для самостоятельных занятий. В соответствии с пожеланиями заказчика или слушателей программа может быть скорректирована за счёт резервного времени.

Занятия проводят преподаватели-практики органов управления Белгородской области и представители профессорско-преподавательского состава института экономики и менеджмента БГТУ им. В. Г. Шухова. Слушателей обеспечат необходимыми методическими и справочными материалами. Ряд дисциплин, включённых в программу, получил большее количество часов. Добавлена дисциплина «Антикризисное управление». Увеличилось на 32 часа общее время аудиторных занятий.

Во время обучения слушателям предстоит защищать курсовые работы и проекты практической направленности, сдавать экзамены (зачёты) по каждому блоку программы, а в заключение их ждёт итоговый экзамен. По итогам обучения участникам, успешно завершившим курсы, выдадут удостоверения единого образца о повышении квалификации, сообщает пресс-служба БГТУ.