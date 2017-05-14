В Белгородском госуниверситете открылся медиацентр

22:56

Первым мероприятием центра стал организованный региональным отделением Союза журналистов России круглый стол с представителями медиасообщества на тему «Как формируется авторитет СМИ».

Медиацентр создан по инициативе ректора НИУ «БелГУ» Олега Полухина для расширения форм сотрудничества со средствами массовой коммуникации управления по связям с общественностью и факультета журналистики университета. Право перерезать ленту предоставили председателю регионального отделения СЖР Олегу Размоскину, декану журфака Светлане Ушаковой и председателю ГТРК «Белгород» Юрию Помельникову.

Проблемы доверия аудитории современным средствам массовой информации обсудили представители ряда ведущих масс-медиа Белгорода и области. В их числе были государственные и частные СМИ, транслирующие различную редакционную политику, но в равной степени желающие определить запросы современного потребителя информации, собственную востребованность во всё более расширяющемся круге предложений.

В этой связи участники встречи обсудили интеграцию в социальные сети и возрастающую роль так называемой «гражданской журналистики». В чём разница журналиста и блогера, какие задачи можно решить с помощью авторитета официальных СМИ и какое предложение максимально соответствует спросу аудитории, попытались проанализировать практически все собеседники.

Различие мнений и позиций тем не менее позволило определить основные проблемы: коммерциализация журналистики приводит к размыванию границ официальности и аффилированности владельцев ресурсов; снижение авторитета официального (действующего в рамках закона о СМИ) медиа-ресурса на фоне всё более возрастающего авторитета собственного мнения пользователей, транслированного в социальные сети; индивидуализация медиа-пространства.

В ходе беседы председатель региональной организации СЖР Олег Размоскин отметил, что подобные встречи должны проходить периодически, с участием самых разных представителей сообщества, чтобы медиацентр стал действующей площадкой для настоящих, острых дискуссий. А декан факультета журналистики Светлана Ушакова выразила уверенность, что привлечение к деятельности центра студентов – будущих журналистов и PR-специалистов поможет им максимально адаптироваться в профессии.

Фото НИУ «БелГУ»