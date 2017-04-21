В Белгороде задержан распространитель героина, прятавший наркотики в упаковки от шоколада

12:54

Правоохранители несколько дней вели наблюдение за 34-летним злоумышленником.

Установив, что он занимается распространением героина, при заключении очередной сделки в районе гаражного кооператива сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков задержали мужчину.

При личном досмотре у задержанного обнаружено 15 готовых к реализации свёртков с героином. Остальная часть товара общим весом свыше 30 г, расфасованная в упаковки от шоколада, была найдена и изъята в арендованной квартире злоумышленника.

Помимо этого были изъяты почти 370 тыс. рублей, которые подозреваемый заработал на распространении наркотиков в Белгороде в течение нескольких месяцев.

В настоящее время полицейские выясняют канал поставки запрещённого вещества.

В отношении задержанного возбуждены два уголовных дела по ч. 1 ст. 228.1 УК РФ «Сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов» и по ч. 3 ст. 30 п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ «Покушение на незаконный сбыт наркотического средства в крупном размере».

Подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Мужчине грозит до 20 лет лишения свободы, рассказали в пресс-службе областного УМВД.

Фото областного управления МВД России