В Белгороде ямочный ремонт уже завершён на 10 тысячах квадратных метров

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Из них почти 5 тысяч – отремонтировано с использованием технологии литого асфальтобетона.

На 17 апреля в областном центре ямочный ремонт покрытия проезжей части выполнен на площади 10,3 тыс. м². При проведении работ используется четыре вида технологий. В настоящее время с помощью технологии литого асфальтобетона отремонтировано 4,97 тыс. м², с помощью технологии плотного асфальтобетона – 1,4 тыс. м². На 48 м² использовалась технология холодного асфальтобетона, на 3,9 тыс. м² – струйно-инъекционный метод, сообщает пресс-служба администрации Белгорода.

После завершения ямочного ремонта и установления рекомендуемого температурного режима наносится горизонтальная дорожная разметка.

Помимо этого в областном центре ведётся подготовка к капитальному ремонту дорог. Уже завершена дефектовка дорожной сети города, согласованы работы с ресурсоснабжающими организациями и составлены планы-графики ремонтов. По итогам проведённой экспертизы организованы торги на определение подрядной организации.

В 2017 году ремонт охватит улицы, которые не ремонтировались более десяти лет или имеют самые большие разрушения дорожного полотна. В том числе в план включены участки улиц Победы (от улицы Гостёнской до улицы Пушкина), Садовой (от улицы Мичурина до улицы Павлова), Попова (от улицы Преображенской до улицы Мичурина), проспекта Славы (от улицы Вокзальной до проспекта Б. Хмельницкого) и бульвара Юности (от улицы Будённого до улицы Щорса).

Активная фаза капитального ремонта дорог намечена после завершения учебного года, к началу отпускного сезона – в третьей декаде мая. Это позволит избежать транспортного коллапса на улицах города. Завершение первой части капремонта дорог запланировано ко Дню города – 5 августа, второй – к 1 октября.