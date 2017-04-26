В Белгороде вспомнили жертв аварии на Чернобыльской АЭС

14:39

26 апреля в областном центре состоялся траурный митинг у памятника жертвам ядерных аварий и катастроф.

Ежегодно 26 апреля в России отмечается День участников ликвидации последствий радиационных аварий и катастроф и памяти жертв этих аварий. В апреле 1986 года в ходе испытаний реактора четвёртого энергоблока Чернобыльской атомной станции произошёл взрыв и пожар. Облако радиоактивной пыли разнеслось по территории Советского Союза.

Почтить память ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС собрались сами участники этой операции, а также представители правительства региона, Белгородской областной Думы, сотрудники мэрии и студенты.

Более 30 лет минуло с того страшного дня. Сегодня по всей России соберутся люди, чьими руками была ликвидирована та страшная катастрофа. Сегодня я бы хотела в первую очередь выразить вам слова искренней благодарности и признательности за вашу отвагу и готовность прийти на помощь. Та авария унесла тысячи жизней, и, к сожалению, сегодня в наших рядах нет многих людей, которые самоотверженно помогали ликвидировать эту катастрофу и спасать мирную жизнь. Наталия Полуянова

заместитель губернатора Белгородской области, начальник департамента образования области

Глава администрации Белгорода вспомнил, что общий выход радиоактивных материалов был равен последствиям взрыва 500 атомных бомб, сброшенных на Хиросиму.

Тогда население не только стран СНГ, но и центральной Европы столкнулось с угрозой уничтожения. Чтобы уменьшить последствия крупнейшей в своём роде катастрофы, понадобились люди. В ликвидации последствий аварии на Чернобольской АЭС участвовало 835 тысяч человек, среди которых более 3,5 тысяч белгородцев. К великому сожалению, сегодня уже многих нет на этом траурном митинге. Мы вместе скорбим по тем, чьи поступки в апреле 1986 года стали примером чести, мужества, патриотизма, великим уроком человеческого героизма, сострадания, крепости духа. В страшных условиях техногенной катастрофы эти люди выполняли свой долг, заслонив собой, как живым щитом, всех нас от огромной беды. Константин Полежаев

мэр Белгорода

Белгородцы с первых дней аварии эвакуировали людей, тушили пожары, дезактивировали дороги, работали над изготовлением саркофага – укрытия для реактора, строили могильники с радиационными отходами. Когда техника отказывала из-за радиационного излучения, люди продолжали работать «голыми» руками.

В своём выступлении председатель белгородской региональной общественной организации инвалидов «Союз-Чернобыль» Геннадий Авилов отметил, что правительство региона поддерживает участников ликвидации аварии, но проблемы остаются. В их числе – недостаток лекарственного обеспечения, растянувшиеся на год вперёд очереди в госпиталь, а также крайне малое число путёвок в учреждения по оздоровлению.

Студент Белгородского индустриального колледжа Александр Моисеев прочитал на траурном митинге стихотворение о чернобыльской аварии.

В заключение собравшиеся почтили память жертв аварии на Чернобыльской АЭС минутой молчания, а затем возложили венки и алые гвоздики к памятнику жертв ядерных аварий и катастроф.

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