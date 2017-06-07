В Белгороде:

В Белгороде временно закроют железнодорожный переезд на улице Корочанской

18:13
07 Июня 2017
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С 22:00 8 июня до 06:00 9 июня, а также с 22:00 9 июня до 06:00 10 июня переезд будет закрыт для движения автотранспорта.

С 19:00 до 22:00 8 июня, а также с 19:00 до 22:00 9 июня движение по перегону Белгород – Крейда будет возможно только по одной полосе.

Администрация Белгорода приносит извинения за временные неудобства и предлагает автомобилистам варианты объезда этого участка: ул. Студенческая – ул. Корочанская – ул. К. Заслонова или ул. Корочанская – ул. Серафимовича – ул. Михайловское шоссе – ул. Дзгоева – ул. К. Заслонова – ул. Корочанская.


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