В Белгороде впервые пройдёт Форум про искренний сервис #Любиточтоделаешь

11:18

Здесь не будет обычных выступлений спикеров. Участникам представят личные истории, чтобы они могли прочувствовать клиентоориентированность изнутри и получить максимальный опыт.

21 апреля своими историями поделятся чемпион мира по тайскому боксу, белгородский «гладиатор» Алексей Стоян, руководитель общественной организации «Святое Белогорье против детского рака» Евгения Кондратюк, солист Белгородской филармонии, единственный концертирующий органист в Черноземье Тимур Халлиулин и другие. Полный перечень спикеров и подробная информация о Форуме представлена здесь.

Помимо выступлений спикеров, участников вечера ждут идеи к применению, музыкальные сюрпризы, встречи и знакомства, фуршет и нетворкинг.

Мероприятие пройдёт в Белгородской филармонии. Начало – в 18:00.