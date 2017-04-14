В Белгороде во время крестного хода с Благодатным огнём в день Пасхи ограничат движение

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В целях безопасности и сохранения общественного порядка 16 апреля, в праздник Пасхи, перекроют центр города.

С 23:00 15 апреля остановку и стоянку транспортных средств запретят у Преображенского кафедрального собора по улице Преображенской, по улице Попова (от улицы Преображенской до улицы Победы), по Театральному проезду (от проспекта Славы до улицы Победы) и по Свято-Троицкому бульвару (от проспекта Б. Хмельницкого до Театрального проезда). Ограничение будет действовать до 16:00 16 апреля.

С 14:00 16 апреля до окончания крестного хода и праздничного молебна на Соборной площади на этих же участках улиц под запретом окажется и проезд для автомобилей.

Объезд будет возможен по проспекту Б. Хмельницкого и улице Н. Чумичова, сообщает пресс-служба администрации города.