В Белгороде утверждены члены городской Общественной палаты первого созыва

16:32

Соответствующее распоряжение подписал глава областного центра 25 апреля.

Членами Общественной палаты Белгорода стали 14 человек. Среди них – начальник управления по делам ГО и ЧС Белгорода Виктор Баранов, герой России Вячеслав Воробьёв, директор Белгородского государственного художественного музея Татьяна Лукьянова, настоятель храма иконы Божьей Матери «Всецарица» протоиерей Владимир Мироненко, спортсмен-инструктор СШОР № 3 Маргарита Нестерова, директор АНО «Институт приграничного сотрудничества и интеграции» Виктор Сапрыка и главный врач городской поликлиники № 8 Светлана Суязова.

Согласно документу, утверждённые члены теперь приступят к формированию полного состава городской ОП.

Напомним, решение о создании городской Общественной палаты было принято в феврале 2017 года на сессии Совета депутатов областного центра.