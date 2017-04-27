В Белгороде:

В Белгороде утверждены члены городской Общественной палаты первого созыва

16:32
27 Апреля 2017
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Соответствующее распоряжение подписал глава областного центра 25 апреля.

Членами Общественной палаты Белгорода стали 14 человек. Среди них – начальник управления по делам ГО и ЧС Белгорода Виктор Баранов, герой России Вячеслав Воробьёв, директор Белгородского государственного художественного музея Татьяна Лукьянова, настоятель храма иконы Божьей Матери «Всецарица» протоиерей Владимир Мироненко, спортсмен-инструктор СШОР № 3 Маргарита Нестерова, директор АНО «Институт приграничного сотрудничества и интеграции» Виктор Сапрыка и главный врач городской поликлиники № 8 Светлана Суязова.

Согласно документу, утверждённые члены теперь приступят к формированию полного состава городской ОП.

Напомним, решение о создании городской Общественной палаты было принято в феврале 2017 года на сессии Совета депутатов областного центра.

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