В Белгороде студенты станцевали «Вальс Победы» в преддверии 9 Мая

17:16

Сегодня, 3 мая, на университетской площади НИУ «БелГУ» состоялась третья ежегодная патриотическая акция.

В ней участвовало около 100 пар, ветераны Великой Отечественной войны, труженики тыла, дети войны, ветераны труда и жители микрорайона.

Мы «Вальс Победы» как студенческую патриотическую акцию впервые провели в год 70-летия Победы. Мы объявили её как акцию, где наряду с теми, кто профессионально занимается в хореографических коллективах, могут принять участие все желающие. Формирует пары Союз студентов вместе с Романом Николаевичем (Руководителем коллектива бального танца «Вдохновение» НИУ «БелГУ» – Прим. ред.) С каждым годом у нас всё больше участников, некоторые смотрели и аплодировали, а на следующий год они уже влились и стали участниками акции. Это завораживает. Патриотизм нельзя привить, если он не идёт от души, если нет любви к Родине и чувства сопричастности. Светлана Острикова

проректор по культурно-воспитательной деятельности НИУ «БелГУ»

Во время мероприятия творческие коллективы университета исполняли песни военных лет, а пары кружились в танцах на мотивы этих песен. Так, под знаменитую песню «Катюша» студенты исполнили кадриль. Также они исполнили ещё семь танцев, в том числе фигурный и венский вальс, танго и краковяк.

На базе нашего вуза традиционно, уже третий год подряд, проводится замечательный «Вальс Победы», в котором участвуют наши студенты: юристы, медики, математики, теологи. Мне кажется, что каждому присущ дух Победы: все студенты с удовольствием носят георгиевские ленточки, надевают военную форму тех времён, каждый благодарит ветеранов, ведь благодаря им мы имеем мирное небо над головой и проводим эти праздники. Роман Щуров

руководитель коллектива бального танца «Вдохновение» НИУ «БелГУ»

В завершение акции под песню «День Победы» волонтёры выстроились на площади в несколько рядов, воссоздав рисунок георгиевской ленты, и выпустили в небо 72 воздушных шара цвета триколора.

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