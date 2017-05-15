В Белгороде состоялся шахматно-шашечный «Матч - турнир поколений» в честь 72-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне

18:39

13 мая в Молодежно-культурном центре при поддержке профсоюза «Правда» прошли соревнования по шахматам и русским шашкам.

Участниками турнира стали в общей сложности более 140 человек: ветераны, люди с ограниченными возможностями, студенты и преподаватели белгородского госуниверситета и школьники. Они разделилась на четыре команды: сборная команда от Центра адаптивного спорта и физической культуры Белгородской области, команда ветеранов белгородского шахматного клуба «Мыслитель», команда школьников Белгородской области и команда НИУ «БелГУ».

Турнир по шахматам и шашкам - это серьёзный вклад в организацию позитивного досуга молодёжи и людей старшего возраста. Не случайно он проводится в это время, когда победный май шагает по всей нашей планете, по земле святого Белогорья. Светлана Острикова

проректор по культурно-воспитательной деятельности НИУ «БелГУ»

Миссия мероприятия - это не только популяризации шахмат среди белгородцев, но связь и преемственность поколений. Кроме того турнир нацелен на адаптацию людей с ограниченными возможностями в обществе.

Администрация Белгорода и управление спорта всегда поддерживали и поддерживают интеллектуальные виды спорта. Это замечательно, что они развиваются на территории города и области. Участникам желаю хорошей игры и удачи. Пусть победит сильнейший. Михаил Носков

руководитель управления по физической культуре и спорту администрации Белгорода

Профсоюз «Правда» отметил участников турнира, родившихся до 1945 года, памятными подарками и алыми гвоздиками - символами Победы.

Уважаемые участники соревнований, организаторы и приглашенные, дорогие ветераны. От себя лично и от всего коллектива профсоюза «Правда» я рад вас приветствовать на этом памятном турнире, посвящённом 72-й годовщине Победы нашей страны в Великой Отечественной войне. Популяризация шахматного спорта и русской шахматной культуры - одно из важных направлений деятельности профсоюза «Правда», которое непосредственно влияет на гармоничное воспитание подрастающего поколения. Желаю вам честной победы и спортивной удачи. Вперёд и только вперёд! Сергей Фуглаев

председатель межрегионального межотраслевого профессионального союза «Правда»

Организовали турнир Центр развития интеллектуальных видов спорта НИУ «БелГУ», Центр адаптивного спорта и физической культуры региона при поддержке управления физической культуры и спорта Белгородской области, управления по физической культуре и спорту администрации Белгорода, а также Межрегиональный межотраслевой профессиональный союз «Правда».

Фото межрегионального межотраслевого профессионального союза «Правда»