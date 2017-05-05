В Белгороде разыскивают подростка в футболке с надписью «Волонтёр»

10:06

О 14-летнем жителе города ничего не известно с 3 мая 2017 года.





Лялин Вадим Дмитриевич 09.11.2002 года рождения ушёл из дома и не вернулся.

Мальчику на вид 13-14 лет, рост 160 см. Подросток имеет худощавое телосложение, короткие тёмные волосы, карие глаза. Он был одет в тёмно-синюю ветровку, синие джинсы, чёрные кроссовки и белую футболку с надписью «Волонтёр», сообщает Ассоциация молодёжи Белгорода.

Любую информацию о подростке можно сообщить по телефонам 02 или 32-17-24.