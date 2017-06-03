В Белгороде прошёл первый фестиваль уличной еды

19:18

Мероприятие проходило под хэштегами «давайобожремся» и «ешь». В течение всего дня фест посетили несколько сотен белгородцев.

Участники фестиваля — 15 представителей уличных кафе и ресторанов города. Место встречи – Белгородский Арбат (улица 50-летия Белгородской области).

Местные жители имели возможность продегустировать блюда от ведущих шеф-поваров города, принять участие в мастер-классах по каппингу (домашнему завариванию кофе) и созданию шоколадных конфет, посмотреть бармен-шоу и выступление кавер-группы «Music Motion», посетить арт-зону с тематической выставкой и сделать селфи на фоне интерактивного декора. Маленькие гурманы тем временем были задействованы в конкурсах и играх, которые проходили в детской зоне.

Фестиваль был представлен самыми разными форматами уличной еды – от уже традиционных чёрных бургеров, сосисок и шашлыка, до необычных безалкогольных коктейлей и кофе, заваренного в холодной воде. Аппетит повышала дружелюбная и творческая атмосфера праздника.

Фото из группы «Фестиваль уличной еды в Белгороде»