В Белгороде прошёл «космический» забег на 1957 метров

17:09

12 апреля возле Центра молодёжных инициатив состоялась акция «Волонтёрский космический забег».

Акция в честь начала космической эры прошла во всех регионах России. Главной задачей было преодоление дистанции в 1957 м, что символизирует год запуска первого искусственного спутника.

На площадке перед ЦМИ собралось больше сотни спортсменов и болельщиков. Мероприятие началось с обращения Олега Новицкого, космонавта, находящегося на МКС. Он подчеркнул значимость Дня космонавтики для человечества.

После этого для бегунов провели разминку тренеры бегового сообщества Adidas runners Belgorod. После неё был дан массовый старт. Маршрут пролегал через парк Памяти, задачей было пробежать два круга.

Победителями стали Аким Трунов, ученик школы № 39, Максим Клименко из Корочанского района и Александр Курепин, ученик Центра образования № 1.

Девушки тоже принимали участие. Самыми быстрыми стали Анастасия Шевченко из школы № 45, Анастасия Бочарова из Яковлевского района и Валерия Блинова из Корочанского района.

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