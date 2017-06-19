В Белгороде презентовали первый семейный внедорожник ŠKODA KODIAQ

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В Белгороде состоялась долгожданная премьера нового ŠKODA KODIAQ – первого семейного внедорожника чешской марки.

В честь появления новинки ŠKODA KODIAQ официальный дилер SKODA «Моравия Моторс» устроил настоящий семейный праздник с массой развлечений, мастер-классов, угощений и сюрпризов.

Гости праздника в числе первых смогли оценить достоинства автомобиля, ну и, конечно, пройти тест-драйв внедорожника от ŠKODA – нового KODIAQ.

Презентация внедорожника с медвежьим характером прошла под девизом «Увидеть. Узнать. Почувствовать». Гости мероприятия смогли окунуться в атмосферу дикой природы и удивительных открытий и напомнить себе, что даже в эру интернета и высоких технологий не может быть ничего лучше, чем пережить настоящие приключения вместе с семьей.

Первый внедорожник от чешского бренда идеально подходит как для семейных загородных путешествий, так и для ежедневных поездок по городу. KODIAQ прекрасно приспособлен к требованиям российских дорог и позволит своим владельцам исследовать самые необычные и интересные маршруты, а новейшие технологии и современные электронные ассистенты обеспечат бескомпромиссную безопасность и комфорт как для водителя, так и для пассажиров.

Эффектный дизайн, просторный салон, великолепная функциональность, набор самых современных электронных систем помощи водителю и инновационных сетевых решений. Всё это – в одном автомобиле.

Дилерский центр «Моравия Моторс» на два дня превратился в островок природы среди шумного города. Квест по зонам активностей, выставка работ фотографа-анималиста вдохновили клиентов ŠKODA проводить больше времени с семьёй, открывая новое и неизвестное, почувствовать новые эмоции. Посетителей праздника ждали увлекательные конкурсы, угощения, освежающие напитки и, конечно, подарки от ŠKODA.

Главным сюрпризом для клиентов оказались подарочные сертификаты на путешествие в Грецию и Турцию, которые они могли получить при покупке ŠKODA.

Маленькие гости с удовольствием участвовали в организованных мастер-классах, где они научились складывать фигурки оригами, создавать деревянные поделки своими руками под руководством доброй лесной феи.

Одним из ключевых развлечений на презентации являлось новое мобильное приложение «FollowKODIAQ», выпуск которого приурочен к появлению ŠKODA KODIAQ на российском рынке. С помощью «FollowKODIAQ» клиенты смогли изучить преимущества автомобиля и пройти в салоне виртуальный тест-драйв новинки в VR-шлеме. Приложение обладает также функцией дополненной реальности, которая позволила пользователю увидеть на экране смартфона информацию о KODIAQ, наведя на него видоискатель камеры, а также при помощи приложения гости смогли сделать оригинальное фото с медведем породы кадьяк.

Партнёром мероприятия выступил Белгородский филиал ОАО «АльфаСтрахование».

Мы с удовольствием поддерживаем мероприятия наших партнёров и с радостью примем участие в презентации нового автомобиля ŠKODA KODIAQ замечательной марки так любимой нашими клиентами. Будущие владельцы ŠKODA KODIAQ могут рассчитывать на лучшие условия защиты своих новых автомобилей и качество сервиса, который предоставляют ŠKODA и «АльфаСтрахование». Тамара Леонтьева

директор «АльфаСтрахование» в Белгороде



Полный фотоотчёт с мероприятия. Регистрация на тест драйв и по номеру: 8 (4722) 35 74 74, г. Белгород, пр-т Богдана Хмельницкого, 205б.

Узнать больше www.followkodiaq.ru.



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