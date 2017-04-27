В Белгороде откроют обновлённую областную Аллею Трудовой Славы

15:12

Традиционно церемония открытия состоится 1 мая.

В этом году на областной Аллее Трудовой Славы предстанут 34 коллектива предприятий и 32 работника, который добились лучших показателей в работе.

По информации пресс-службы губернатора и правительства Белгородской области, это предприятия агропромышленного комплекса, торговли, общественного питания и бытового обслуживания населения, сфер строительства, транспорта, ЖКХ, образования, здравоохранения, культуры.