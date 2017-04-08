В Белгороде около 2500 людей страдают тяжёлой формой депрессии

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7 апреля проводится акция «Будь здоров», в рамках которой в этом году говорили о таком заболевании, как депрессия.

В Центре здоровья на круглом столе собрались врачи-психиатры, руководители департамента здравоохранения и социальной защиты населения области, а также специалисты из различных областей медицины.

Борьба с депрессией – центральная тема Всемирного дня здоровья. Всемирная организация здоровья проводит годовую кампанию на тему: «Депрессия, давай поговорим». Цель – максимальное обращение нуждающихся людей за помощью к специалистам. Граждане должны быть компетентны в этом заболевании, её причинах и возможных последствиях вплоть до самоубийства.

Что же такое депрессия? Специалисты определяют её как распространённое психическое расстройство, которое причиняет психические страдания, плохо сказывается на жизни человека, его профессиональной деятельности и семейной жизни.

На встрече врачей компетентные специалисты более подробно рассказали о заболевании, которое стремительно набирает обороты.

Проблемы, с которыми сталкивается человек на протяжении своей жизни, могут вызывать подобное состояние. По данным ВОЗ, на сегодняшний день около 300 млн людей живут с депрессией. В нашей стране ей больше подвержен женский пол – 5,5 %. Ежегодно это заболевание наносит большой ущерб экономике крупных стран, из-за депрессивного настроения работники не в состоянии быть компетентными в своих направлениях. В Белгороде около 2,5 тыс. людей страдают тяжёлой формой депрессии.

Это заболевание характеризуется унынием, потерей интереса к прежним видам деятельности, которые обычно приносили радость, неспособностью делать обычные дела, нехваткой энергии, снижением аппетита, сонливостью, бессонницей, снижением концентрации внимания, нерешительностью, тревогой, беспокойством, чувством вины, отчаянием, мыслями о причинении себе вреда и самоубийстве. Наталья Анисимова главный внештатный психиатр департамента здравоохранения и социальной защиты населения области, заместитель главного врача по медицинской части Белгородской областной клинической больницы

Затяжная депрессия может стать причиной серьёзного нарушения здоровья. Она может приводить к плохой работоспособности, учёбе, проблемам в семье. В таких случаях и появляются мысли о самоубийстве. Ежегодно около 800 тыс. людей погибают из-за этого. Это вторая по значимости причина смерти людей в возрасте 15-25 лет во всём мире. Примерно 60-65 % суицидов совершены из-за депрессии.

Лечат эту болезнь не все – меньше половины людей, страдающих этим недугом. Происходит это по разным причинам: часто пациенту ставят неточный диагноз соматического заболевания, или же социальная обстановка: человек не признаёт своей болезни.

Особо тревожит детская депрессия. У подростков 12-17 лет такое состояние наблюдается у 15 %, связано это со школьной дизадаптацией. Этот вид болезни распознать трудней, он смешивается с нормальными возрастными изменениями.

Основные черты – кратковременность, быстрота смены депрессивных состояний возбуждением, эпизоды тревоги, страха, навязчивости, вегетативные нарушение, школьная неуспеваемость, нарушение поведения, агрессивность, приступы плача. Юлия Туркова заведующая детским отделением Белгородской областной клинической психоневрологической больницы

Чтобы не дать развиться в себе депрессии, человек должен соблюдать режим дня, высыпаться: взрослому человеку необходимо 7 часов сна, а детям 9-13 лет – хорошо питаться, больше двигаться, вести правильный образ жизни, проводить больше времени с близкими людьми, не забывать о хобби, избегать стрессовых ситуаций.

Психологи утверждают, что депрессия – это болезнь, а не слабость характера. Необходимо вовремя обращаться к врачу и получить профессиональную помощь. Близким, чьи родные страдают депрессией, советуют говорить с человеком о его состоянии, быть хорошим слушателем, не советовать «приободриться», не спорить по поводу его состояния, быть оптимистичным и предлагать проводить совместный, интересный досуг.