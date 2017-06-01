В Белгороде объявлен конкурс проектов по благоустройству Соборной площади
Участником конкурса может стать любой желающий.
Согласно соответствующему распоряжению главы администрации Белгорода Константина Полежаева, обладатель первого места получит 100 тыс. рублей. Для серебряного призёра предусмотрена награда в 50 тыс. рублей. Автора проекта, занявшего третье место, ждёт награда в 20 тыс. рублей.
Приём заявок и проектов благоустройства Соборной площади продлится по 1 июля. Проекты, которые пройдут в финал, с 5 июля ждёт публичная защита и общественное обсуждение. С 1 по 15 августа продлится третий этап, когда конкурсная комиссия определит победителей. С 15 по 30 августа – финальный этап, во время которого запланирована доработка проектов-победителей с учётом замечаний конкурсной комиссии.