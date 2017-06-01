В Белгороде:

В Белгороде объявлен конкурс проектов по благоустройству Соборной площади

15:49
01 Июня 2017
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Участником конкурса может стать любой желающий.

Согласно соответствующему распоряжению главы администрации Белгорода Константина Полежаева, обладатель первого места получит 100 тыс. рублей. Для серебряного призёра предусмотрена награда в 50 тыс. рублей. Автора проекта, занявшего третье место, ждёт награда в 20 тыс. рублей.

Приём заявок и проектов благоустройства Соборной площади продлится по 1 июля. Проекты, которые пройдут в финал, с 5 июля ждёт публичная защита и общественное обсуждение. С 1 по 15 августа продлится третий этап, когда конкурсная комиссия определит победителей. С 15 по 30 августа – финальный этап, во время которого запланирована доработка проектов-победителей с учётом замечаний конкурсной комиссии.


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