В Белгороде нейро-ортопедический центр «Поколение» откроется до конца этого года

20:11

Сегодня с ходом строительства нового специализированного медцентра ознакомился руководитель фонда «Поколение», депутат Госдумы РФ Андрей Скоч.

Новый пятиэтажный медцентр будет располагаться на территории второй городской больницы. Здание уже построено, подведены коммуникации, идёт внутренняя отделка. Кроме того, по словам главврача медцентра «Поколение» Натальи Куницыной, заключены договора на поставку практически всего оборудования.

Новый центр станет первым специализированным стационаром в системе негосударственного здравоохранения в регионе. Здесь будет организовано оказание медпомощи замкнутого цикла за максимально короткое время. Процесс диагностики патологии переходит в консервативное или оперативное лечение и заканчивается реабилитацией.

Новое медучреждение станет центром амбулаторной хирургии или хирургии «одного дня», где будут внедряться самые современные технологии диагностики, микрохирургии, эндовидеохирургии, роботохирургии, интраоперационной навигации и мониторинга. В том числе, по словам Натальи Куницыной, здесь будет установлен цифровой рентген-аппарат, позволяющий изучать опорно-двигательную систему пациента в положении стоя.

В центре будут работать ведущие специалисты по основным направлениям лечения патологии опорно-двигательного аппарата, притом не только из Белгорода. Ведутся переговоры со специалистами из Краснодарского края, Москвы и Санкт-Петербурга. Также в настоящее время идёт подготовка медицинских сестёр.

В нейро-ортопедическом центре запланированы такие направления, как высокотехнологичные вмешательства на всех отделах позвоночника, хирургия кисти и стопы с возможностями реплантации, эндоскопическая хирургия коленного, плечевого и мелких суставов, реабилитация, в том числе и в раннем послеоперационном периоде.

В центре планируется обеспечить амбулаторный приём в среднем на 50 000 посещений в год и проведения около тысячи высокотехнологичных операций за такой же период времени. Для пребывания пациентов здесь будут оборудованы двух- и одноместные палаты.

Сейчас мы ведём диалог с территориальным фондом обязательного медстраховани, чтобы оказывать помощь пациентам и в системе ОМС по тем объёмам, которые нам определят. Ведь в настоящее время даже подростки имеют различные патологии позвоночника, а молодые люди и люди трудоспособного возраста – заболевания суставов. Наш центр позволит быстро восстанавливать людей к социальной жизни. Наталья Куницына

Девиз нового центра – охрана здоровья здоровых людей. Поэтому в его работе важной составляющей будет профилактика. Новое медучреждение станет методологическим и научно-практическим центром по внедрению и сопровождению программ «Здоровый позвоночник», «Здоровая стопа» и «Здоровые суставы». Уже запланированы занятия по этим программам для школьников села Алексеевки Корочанского района и близлежащих населённых пунктов на базе недавно открывшейся здесь семейной клиники «Поколение».