В Белгороде:

В Белгороде назвали самые аварийно-опасные участки дорог

10:13
04 Мая 2017
453
0

Соответствующее распоряжение подписал глава города Константин Полежаев 3 мая.

В список вошли 17 перекрёстков, в том числе пересечение улиц Губкина-Спортивная-Архиерейская, Щорса-Есенина, Щорса-Костюкова, проспект Богдана Хмельницкого-Студенческая,  проспект Богдана Хмельницкого-Белгородского полка и перекрёсток улиц Михайловкое шоссе-Волчанская.

Выделены также аварийно-опасные участки дорог возле конкретных домов: ул. Королёва в районе ДС «Космос», ул. Щорса в районе дома № 20, проспект Ватутина в районе дома № 18в, ул. Горького в районе дома № 71 и другие.

В соответствии с документом департамент городского хозяйства администрации Белгорода должен принять меры, направленные на устранение причин ДТП на этих участках дорог.


Читайте нас в Telegram
Возврат к ленте новостей
Чтобы оставить комментарий вам нужно авторизоваться

По теме:


Найдена опечатка в статье

 



Популярное:

11317
Страсти вокруг одной парковки, или Чья нынче придомовая территория
5559
В Белгороде начинаются плановые отключения горячей воды: график
4848
Майские нововведения: каких изменений в законах ждать жителям Белгородской области?
4795
В Старом Осколе загорелся рынок «Юбилейный»
4633
Бухгалтер белгородского авиационно-спортивного клуба обвиняется в воровстве
Rambler's Top100 Service Яндекс цитирования Яндекс.Метрика