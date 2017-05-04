В Белгороде назвали самые аварийно-опасные участки дорог

10:13

Соответствующее распоряжение подписал глава города Константин Полежаев 3 мая.

В список вошли 17 перекрёстков, в том числе пересечение улиц Губкина-Спортивная-Архиерейская, Щорса-Есенина, Щорса-Костюкова, проспект Богдана Хмельницкого-Студенческая, проспект Богдана Хмельницкого-Белгородского полка и перекрёсток улиц Михайловкое шоссе-Волчанская.

Выделены также аварийно-опасные участки дорог возле конкретных домов: ул. Королёва в районе ДС «Космос», ул. Щорса в районе дома № 20, проспект Ватутина в районе дома № 18в, ул. Горького в районе дома № 71 и другие.

В соответствии с документом департамент городского хозяйства администрации Белгорода должен принять меры, направленные на устранение причин ДТП на этих участках дорог.