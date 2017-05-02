В Белгороде:

В Белгороде начинаются плановые отключения горячей воды: график

10:00
02 Мая 2017
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На следующей неделе без горячей воды останется добрая половина города.

Поочерёдно в Белгороде будут проходить двухнедельные отключения воды: с 10 по 23 мая – котельная «Западная», с 13 по 26 июня – Белгородская ТЭЦ, с 4 по 17 июля – ТЭЦ «Луч» и котельная «Южная».

С подробным графиком можно ознакомиться здесь.

Выполняемые работы способствуют надёжному теплоснабжению потребителей в зимний период. Филиал ПАО «Квадра» – «Белгородская генерация» просит с пониманием отнестись к временным неудобствам, связанным с отключением горячего водоснабжения.

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