В Белгороде начинаются плановые отключения горячей воды: график

10:00

На следующей неделе без горячей воды останется добрая половина города.

Поочерёдно в Белгороде будут проходить двухнедельные отключения воды: с 10 по 23 мая – котельная «Западная», с 13 по 26 июня – Белгородская ТЭЦ, с 4 по 17 июля – ТЭЦ «Луч» и котельная «Южная».

С подробным графиком можно ознакомиться здесь.

Выполняемые работы способствуют надёжному теплоснабжению потребителей в зимний период. Филиал ПАО «Квадра» – «Белгородская генерация» просит с пониманием отнестись к временным неудобствам, связанным с отключением горячего водоснабжения.