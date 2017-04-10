В Белгороде мошенник «похоронил» мнимого брата и продал его землю за миллион рублей

17:28

Теперь подозреваемому грозит до десяти лет тюрьмы.

В управление полиции по областному центру обратился житель Тюменской области 1973 года рождения. Он пояснил, что в Белгороде был продан принадлежащий ему земельный участок. При этом владелец земли о совершённой сделке не знал.

В поле зрения стражей правопорядка оказался судимый белгородец 1983 года рождения. Предварительно установлено, что мужчина выдал себя за родного брата собственника земли. Поскольку брат, по его словам, умер, он вступил в права наследования. Для этого он использовал поддельное нотариальное свидетельство.

Землю он продал, получив за неё свыше миллиона рублей. Подозреваемого арестовали. Возбуждено уголовное дело. Мужчина может сесть в тюрьму на срок до десяти лет, сообщает пресс-служба областного управления МВД.