В Белгороде двух пропавших подростков разыскивает полиция

09:21

Дети ушли из детского дома «Южный», расположенный на бульваре Юности, около 12 часов 8 апреля.





Розыск ведёт отдел полиции №1 УМВД России по г. Белгороду. Оба подростка выглядят на 16 лет, имеют рост 170-175 см, худощавое телосложение и короткие русые волосы.

У Русинова Александра Александровича, 08.10.2000 года рождения (на фото справа), светло-серые глаза. Он был одет в спортивную кофту серого цвета, спортивные брюки камуфлированного типа и кроссовки чёрного цвета с зелёной полоской.

У его товарища – Шатохина Максима Константиновича, 04.11.2000 года рождения (на фото слева), голубые глаза, есть две особые приметы в виде рваного шрама на правой щеке и следа от удалённой татуировки на среднем пальце правой руки. Подросток был одет в ветровку с капюшоном красного цвета, спортивные брюки серого цвета и кроссовки белого цвета с красными полосками.

Любую информацию о пропавших следует сообщать по телефонам: 8 (4722) 54-90-60, 352-931 или 02.

Фото УМВД России по Белгородской области