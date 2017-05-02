В Белгороде:

В Белгороде девять улиц остались без воды после праздников

11:09
02 Мая 2017
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Специалисты «Белводоканала» приводят ремонтные работы.

До 14:00 из-за ремонта запорной арматуры не будет холодной воды в доме № 18 по улице Левобережной и в доме № 1 по улице Чапаева.

В домах № 6 и 8 по улице Парковой до 13:30 проводятся работы по замене пожарного гидранта.

Ремонтные работы ведутся сегодня и на улицах 3-го Интернационала (дома № 23, 25 и частный сектор) и Нагорной (дома № 23, 35 и частный сектор), а также в частном секторе по улицам Меловой, Покатаева, Красных партизан и Первомайской. Холодное водоснабжение будет восстановлено к 15:00, сообщает «Белводоканал».

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