В алычу и груши иногда превращаются яблоки и бананы в белгородских детских садах

12:28

Причина – сезонное повышение цен на традиционную продукцию.

В «Чёрный список» информационного агентства пришло такое сообщение.

«Обратилась по телефону к медику с вопросом отсутствия свежих фруктов в рационе детей второй младшей группы детского сада № 85 Белгорода, получила ответ: «Уже месяц как никак не могут пройти торги по фруктам! Детям положены бананы, яблоки, но они сейчас дорогие! Положены абрикосы и алыча, но их не получаем!» Так что даже не знаю, кто в ответе за наших деток. Кого в «Чёрный список»: детский сад № 85 или управление образования?»

Информация не была оставлена без внимания со стороны регионального департамента образования.

В ответе на сообщение представители ведомства признали, что в июле 2017 года в рационе маленьких подопечных воспитателей муниципальных детских садов яблок и бананов не было. Яблоки не закупались из-за сезонной дороговизны. Цены, по которым необходимо приобретать яблоки для детей, прописаны в рекомендациях областной комиссии по государственному регулированию цен и тарифов. Бананы не покупали в силу появления «фруктовых» сезонных предложений со стороны местных производителей. Вместо заморских, детям давали фрукты местного производства: абрикосы, груши, алычу. А с 10 августа в детсадовское меню вновь вернулись бананы.

«Информация о включении фруктов, соков и салатов из свежих овощей в меню питания воспитанников ежедневно размещается в специальных информационных уголках для родителей, размещённых в групповых помещениях МБДОУ № 85. По результатам рассмотрения обращения заведующей МБДОУ № 85 Каменской И.Н. указано на необходимость дополнительного консультирования родителей по вопросам организации питания воспитанников в летний период, а также принятия мер по исключению фактов получения родительской общественностью некорректной информации от работников дошкольного учреждения», – сказано в ответе департамента образования области.

В ситуацию вмешалась городская прокуратура. В детском саду № 85 была проведена проверка. Она подтвердила достоверность сведений, предоставленных ранее в ответ на сообщение читателя ИА «Бел.Ру».

В надзорном ведомстве пояснили, что «при отсутствии каких-либо продуктов в целях обеспечения полноценного сбалансированного питания разрешается проводить их замену на равноценные по составу продукты в соответствии с таблицей замены продуктов по белкам и углеводам. При отсутствии свежих овощей и фруктов возможна их замена в меню на соки, быстрозамороженные овощи и фрукты. Ежедневно по меню дети получали компоты из свежих фруктов либо фруктовые соки на второй завтрак».

Свежие яблоки в рацион детей вернулись в конце августа. Контракт на их поставку заключили 21 августа.

Тем не менее, не обошлось и без санкций со стороны прокуратуры.

«Поскольку в ходе проверки были выявлены нарушения, связанные с формированием плана-графика закупок, прокуратурой Белгорода в целях устранения нарушений и недопущения их впредь руководителю дошкольной образовательной организации внесено представление», – сообщили в ведомстве.