В Белгороде:

Управлять дорожными фонарями по «удалёнке» теперь можно в Белгородском районе

12:46
11 Января 2017
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На трассе Белгород – Никольское установлена продвинутая система уличного освещения.

На фонарях стоят светодиодные светильники, оснащённые электронной системой управления. Они в автоматическом режиме передают данные о своей работе в центр управления. Диспетчер наблюдает за их состоянием и параметрами функционирования в режиме онлайн.

Возможно использование различных режимов работы системы. Они варьируются в зависимости от уровня естественного освещения, плотности транспортного трафика, характеристик дороги.

Проект обошёлся властям более чем в 24 млн рублей.

Ценность системы – в возможности оперативно реагировать на необходимость регулировки и устранения неполадок, сообщает пресс-служба мэрии Белгорода.

Фото администрации Белгородского района

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Комментарии:

0
kionotna | 11.01.2017
первое фото не имеет отношения к фонарям ;)

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Найдена опечатка в статье

 



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