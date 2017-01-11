Управлять дорожными фонарями по «удалёнке» теперь можно в Белгородском районе

12:46

На трассе Белгород – Никольское установлена продвинутая система уличного освещения.

На фонарях стоят светодиодные светильники, оснащённые электронной системой управления. Они в автоматическом режиме передают данные о своей работе в центр управления. Диспетчер наблюдает за их состоянием и параметрами функционирования в режиме онлайн.

Возможно использование различных режимов работы системы. Они варьируются в зависимости от уровня естественного освещения, плотности транспортного трафика, характеристик дороги.

Проект обошёлся властям более чем в 24 млн рублей.

Ценность системы – в возможности оперативно реагировать на необходимость регулировки и устранения неполадок, сообщает пресс-служба мэрии Белгорода.

Фото администрации Белгородского района