Управлять дорожными фонарями по «удалёнке» теперь можно в Белгородском районе
На трассе Белгород – Никольское установлена продвинутая система уличного освещения.
На фонарях стоят светодиодные светильники, оснащённые электронной системой управления. Они в автоматическом режиме передают данные о своей работе в центр управления. Диспетчер наблюдает за их состоянием и параметрами функционирования в режиме онлайн.
Возможно использование различных режимов работы системы. Они варьируются в зависимости от уровня естественного освещения, плотности транспортного трафика, характеристик дороги.
Проект обошёлся властям более чем в 24 млн рублей.
Ценность системы – в возможности оперативно реагировать на необходимость регулировки и устранения неполадок, сообщает пресс-служба мэрии Белгорода.
Фото администрации Белгородского района
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