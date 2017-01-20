Управление МЧС России по Белгородской области набирает подростков в секцию пожарно-спасательного спорта

12:11

Стать пожарным могут юноши и девушки с 12 до 18 лет.

Набор в секцию пожарно-спасательного спорта пройдёт в трёх возрастных группах: младшая– 12-14 лет, средняя – 15-16 лет и старшая – 17-18 лет.

Бесплатные тренировки проведут Евгений Монастырский и Сергей Рыбка. Спортивным снаряжением и экипировкой будущих пожарных обеспечит Всероссийское добровольное пожарное общество и МЧС.

Тренировки подготовят подростков к работе спасателя, позволят освоить комплекс приёмов, используемых при тушении пожара. Весомым плюсом пожарно-спасательного спорта будет развитие физической выносливости и ловкости.

По информации пресс-службы ГУ МЧС России по Белгородской области, занятия будут проходить на базе спортивного комплекса Главного управления МЧС России по Белгородской области в будние дни с 16:00 до 18:00, в субботу с 10:00 до 12:00.

Подробную информацию можно получить по телефонам тренеров секции пожарно-спасательного спорта: 8 (910) 329-18-51 (Евгений Петрович Монастырский) и 8 (910) 324-35-21 (Сергей Иванович Рыбка).

Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Белгородской области