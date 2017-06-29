Управление антимонопольной службы региона впервые провело публичные слушания в Белгороде

15:55

Теперь подобные мероприятия будут проходить каждые три месяца.

29 июня в «Белэкспоцентре» состоялись публичные обсуждения итогов деятельности УФАС России по Белгородской области. Инициатором такой формы мероприятий выступило правительство России. Публичные обсуждения с середины этого года будут проводить все органы госвласти во всех субъектах страны.

В Белгороде одним из первых ведомств с публичными обсуждениями выступили в антимонопольном органе. На заседание пришло около 40 белгородцев. Само мероприятие длилось более двух часов. Этот регламент предписан правительством России.

Это пробное мероприятие. Мы сделали два доклада: один об итогах, второй – об изменениях в законодательстве и коллизиях. По защите конкуренции количество нарушений снижается, потому что реформировано законодательство. Оно стало более мягким: там, где раньше было нарушение, сейчас таковым оно не является. Штрафов также стало меньше, потому что по очень многим нарушениям мы объявляем предупреждения, которые исполняются. Сергей Петров

руководитель Белгородского УФАС

По его словам, количество нарушений падает из-за объектов правонарушений, то есть там, где затрагиваются права физических лиц нарушений антимонопольного законодательства уже нет. Нарушения остались, если речь идёт о правах хозяйствующих субъектов.

Предположительно участниками публичных обсуждений могут быть все желающие, но как говорит Сергей Петров, он хотел бы в первую очередь видеть поднадзорных лиц, то есть тех, кто является нарушителем.

На мероприятии руководитель антимонопольного ведомства рассказал общественности, чем занимается его структура, привёл примеры обращений и дел, а также рассказал, как исполняются и не исполняются предписания УФАС.

Положительный пример следования предписанию связан с правительством Белгородской области. Министерство юстиции отправило в Белгородское УФАС заявление о том, что постановление правительства Белгородской области от 27 марта 2003 года № 102 «О регулировании торговых надбавок к ценам на продукты детского питания (включая пищевые концентраты)» противоречит законодательству.

Оно в 2003 году было законным, а сейчас пришло в несоответствие с федеральным законодательством. Это увидели в министерстве юстиции, которое ведёт такой надзор. Они направили нам, мы выдали предупреждение на имя правительства. Правительство Белгородской области внесло изменения. Дело не возбуждается, штрафы не накладываются. Это пример того, как нужно следовать предупреждению. Сергей Петров

руководитель Белгородского УФАС

Но есть и другой пример – неисполнение предупреждений, за которыми следуют штрафы.

В этом году мы возбудили и рассмотрели семь дел в отношении администрации Прохоровского района. Шесть дел возбудила районная прокуратура, которая выявила, что администрация незаконно передала водоканалы в сельских округах. Да, с водоканалами у нас большая беда в районах и сёлах, они нерентабельны. Сейчас на уровне Российской Федерации умные головы думают, что делать. Практически во всех населённых пунктах, за исключением Белгорода и Старого Оскола, они убыточны, приходится передавать, закреплять за кем-то. В Прохоровском районе нарушили порядок этой процедуры. Сергей Петров

руководитель Белгородского УФАС

Другое дело в УФАС возбудили по заявлению комиссии по ценам и тарифам Белгородской области. В Прохоровском районе передали тепловые сети с нарушением соответствующего порядка.

При этом администрация Прохоровского района в семи случаях предупреждения не исполнила, УФАС признало факт нарушения, выдало предписание и наложило два штрафа на главу района. Оба штрафа – в районе 15 тыс. рублей.

Следующее подобное заседание антимонопольного органа пройдёт не раньше, чем через три месяца. Но среди ближайших подобных мероприятий – публичные обсуждения правоприменительной практики Управления Роспотребнадзора по Белгородской области. Они состоятся 13 июля с 11:00 до 13:00.