В Белгороде:

Улицы Комсомольскую, Ленина, Вокзальную и другие временно отключат от электроэнергии

10:38
30 Мая 2017
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С 29 по 4 июня на подстанциях Белгородских электрических сетей проведут плановый ремонт оборудования.

Завтра, 31 мая, отключение света ожидает улицу Индустриальную, дома № 4-14/2, 7-33, 34-42 и 55-81.

В День защиты детей электроэнергию отключат на улицах Плеханова, Горовца, Лермонтова, Жуковского, Комсомольской, Апанасенко, Вокзальной и других.

2 июня свет отключат на улице Заслонова, д. № 82, 82а и на улице Энергетиков, д. № 12а.   

Посмотреть подробный график отключения электроснабжения можно здесь.


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