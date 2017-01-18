Уголовное дело в отношении Игоря Мялицына прекращено

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Основанием стало погашение долгов по зарплате перед сотрудниками «Белгородского пассажирского транспорта», директором которого он работал.

Об этом вчера, 17 января, заявил первый заместитель руководителя регионального управления Следственного комитета Денис Левченко.

Наш приоритет – возмещение причинённого вреда. В данном случае нашей задачей было добиться того, чтобы работникам была выплачена заработная плата в полном объёме. Это лучше, чем штраф для руководителя, а люди – без денег с исполнительными листами. Такое решение было принято, и я считаю, что оно законно и справедливо. Руководитель понёс ответственность в части привлечения к уголовной ответственности. Уголовное дело прекращено по нереабилитирующим основаниям. Он признан виновным в совершении преступления, но в связи с возмещением ущерба уголовное дело было прекращено. Денис Левченко

первый заместитель руководителя управления Следственного комитета по Белгородской области

Также в производстве следователей находятся несколько уголовных дел в отношении предпринимателя из Борисовского района. В этом случае выплата долгов оказалась затруднена. Правоохранители пытаются добиться возврата людям зарплаты.

Напомним, что в конце сентября 2016 года руководство «Белгородского пассажирского транспорта» было должно сотрудникам свыше 24 млн рублей. Весной 2016 года долг составлял 43 млн рублей. В отношении бывшего руководителя предприятия было заведено уголовное дело. Администрация областного центра субсидировала организацию из городской казны.