Уголовное дело по факту оскорбления чувств верующих возбудили в Белгороде

14:00

21-летняя белгородка выложила в Интернете фото, где она прикуривает сигарету от свечи в храме.

По версии следствия, в мае прошлого года девушка разместила на личной странице в социальной сети фотографию, где она прикуривает сигарету от свечи в храме.

На неё завели уголовное дело по ч. 1 ст. 148 УК РФ «Публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу и совершённые в целях оскорбления религиозных чувств верующих».

В настоящее время устанавливаются все подробности происшедшего, сообщили в Следственном управлении Следственного комитета Российской Федерации по Белгородской области.