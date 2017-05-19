Учения по спасению утопающих прошли на Центральном пляже Белгорода

09:44

Тренировку в преддверии купального сезона провели 18 мая.

В ней участвовали спасатели управления по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Белгорода, сотрудники управления МВД России по Белгороду и скорой медицинской помощи, а также казаки из Белгородского городского казачьего общества.

За время учений им необходимо было отработать два приёма спасения утопающих: при срабатывании «тревожной кнопки» и крушении надувного судна, на котором плыли люди.

Готовность оперативно прийти на помощь контролировали секретарь Совета безопасности Белгородской области Олег Мантулин, заместитель главы мэрии Белгорода по безопасности Александр Захаров и начальник МКУ «Управление ГОЧС города Белгорода» Виктор Баранов.

По информации пресс-службы администрации Белгорода, все участники подтвердили готовность оперативно работать в подобных ситуациях.

Фото пресс-службы администрации Белгорода