Учеником 2017 года стал Роман Чекин из Майской гимназии Белгородского района

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Церемония награждения победителей и призёров двух областных конкурсов «Мы – Белгородцы! Думай, решай, действуй!» и «Ученик года – 2017» состоялась 17 мая в Доме правительства Белгородской области.

Финал областного конкурса «Мы – белгородцы! Думай, решай, действуй!» проходил в БГТУ им. В. Г. Шухова 20 апреля. В нём участвовали 24 школьника из 2500 обучающихся, которые презентовали свои научно-исследовательские работы и социальные проекты на муниципальных этапах. Конкурс проходил в двух возрастных номинациях: 10-14 лет и 14-18 лет и в трёх номинациях: «Наследие Шухова», «Промышленная экология» и «Молодёжный взгляд на развитие региона». В результате жюри определило 16 лауреатов, пять из которых – жители Республики Крым.

Сегодня в Доме правительства региона состоялось их чествование.

Этот год юбилейный. На протяжении десяти лет самые талантливые, самые интересные ученики принимают участие в этом конкурсе. В этом году в конкурсе приняло участие более 2,5 тысяч работ, а всего за время его проведения – более 30 тысяч школьников. Я уверена, что те работы, которые показывают школьники, не останутся просто работами, станут частью нашей повседневной жизни. Все разработки будут воплощены в реальность. Наталия Полуянова

заместитель губернатора Белгородской области, начальник департамента образования региона

Победители и призёры получили дипломы департамента образования Белгородской области и ценные призы. А Женнифер Леткеманн, обладатель Гран-при конкурса, – специальный приз губернатора Белгородской области, диплом департамента образования области и ценный приз. Также одарённая белгородка рекомендована в число претендентов на присуждение премии для господдержки талантливой молодёжи в рамках реализации приоритетного национального проекта «Образование».

Напомним, школьница представила социальный проект «Перекрёсток памяти» о памятнике, который образно зафиксирует необычную традицию в селе Прелестное Прохоровского района: там принято 12 июля устраивать поминальные столы в честь воинов и героев Великой Отечественной войны.

Старшеклассники, которые стали лауреатами конкурса «Мы – Белгородцы! Думай, решай, действуй!», из рук ректора БГТУ им. В. Г. Шухова Сергея Глаголева получили сертификаты на льготное поступление в вуз.

Кроме того, на церемонии наградили лауреатов регионального этапа межрегионального конкурса «Ученик года – 2017». Первым стал Роман Чекин из Майской гимназии Белгородского района. Второе место заняла Екатерина Редченко из школы № 4 пос. Чернянка. Третьего места была удостоена Надежда Шпагина из Ютановской средней общеобразовательной школы Волоконовского района.

Также на мероприятии отметили руководителей одарённых школьников.

Музыкальные подарки гостям события подарили «Народный самодеятельный коллектив», вокальная студия «Факультет» (руководитель Елена Масалытина) и солистка Белгородской государственной филармонии Наталья Ткаченко. А ученик года Роман Чекин исполнил прелюдию № 5 соль минор Сергея Рахманинова.

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