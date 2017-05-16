Участников фестиваля «Русь заповедная» ждут узорный хоровод и встреча с писателем Захаром Прилепиным

16:46

Мероприятие, которое будет проводиться с 24 по 27 мая, займёт две площадки – оздоровительную базу «Технолог» в посёлке Дубино Борисовского района и территорию кампуса БГТУ им. В. Г. Шухова.

Фестиваль «Русь заповедная 3: Жить и работать в России» соберёт 10 студенческих команд из Белгорода, Курска, Москвы, Рязани, Липецка, Орла и Пензы. Наравне с участниками в фестивале выступят студенты из Луганска и команда сербов – слушателей языковых курсов «Учёба+отдых».

Формат фестиваля – путешествия во времени останется неизменным. В первый день под названием «Великие истоки» участников ждут мастер-классы народных ремёсел и образовательные площадки. В этот день спортивно-патриотический клуб «Белогор» проведёт показательный турнир по спортивному состязанию «Русская стенка – Белая гора», а художник-модельер Татьяна Тимофеева на дефиле «Русь заповедная» представит специально созданную для фестиваля коллекцию одежды, демонстрирующую связь времён через женские образы. Вечер завершится молодёжным смотром-конкурсом «Белгородский танок», чаепитием и песнями у костра.

Во второй день, который носит название «Время побеждать», участникам предстоит пройти военно-тактический «Путь силы» – испытание силы, ловкости и выносливости. Затем запланированы историко-патриотический тур по достопримечательностям Белгородской области и творческий вечер с писателем Захаром Прилепиным (Донецк).

Вместе с соавторами – военкором «ТРК Петербург – Пятый канал» Анной Долгаревой (СПб-Донецк), военкором канала Life.ru Семёном Пеговым (Москва) и Андреем Дмитриевым (Феодосия) презентуют сборник «Я – израненная земля».

Третий день фестиваля – «Будущее России» будет состоять из игры-квеста «Университет будущего», турнира по картингу «Скорость», встречи с лучшими выпускниками БГТУ им. В. Г. Шухова и фестиваля БелМелФест. Ребята станут зрителями концерта, на котором симфонический оркестр исполнит популярные произведения рок-музыки.

На четвёртый день фестиваля командам предстоит защищать свои проекты на тему «Жить и работать в России». Оценивать выступления и презентации команд будет экспертное жюри из преподавателей и руководителей вузов, специалистов по работе с молодёжью и профессионалов туристической отрасли.

Помимо этого в конференц-зале «Русский дом» музейно-выставочного комплекса «технолога» подготовлена выставка «Русь, ты в сердце моём», где свои работы и исторические экспонаты представили мастера Елена Ислентьева и Марина Кривченко.

Руководители команд примут участие в работе круглого стола на тему «Организация работы по противодействию распространению идеологии экстремизма и терроризма в образовательных организациях».

Завершится день грандиозным городским праздником. Помимо церемонии награждения запланированы выступление клубов исторических реконструкций, спортивные состязания, ростовые куклы, массовики-затейники, торговые ряды с изделиями ремесленников и умельцев Белгородской области, выступления различных творческих коллективов. Клуб «Белая крепость», построит самую «прочную» «Белую крепость» и устроит игру в «Башню». На шуховской площади цветными мелками будут нарисованы огромные логотипы «Руси Заповедной» и «БелМелФеста». Состоится также грандиозный узорный хоровод, войти в который смогут от 500 до 1000 человек.

Все действо будет сниматься студенческой редакцией с воздуха с помощью квадрокоптера и демонстрироваться в режиме онлайн на огромном экране возле студенческого дворца культуры. Завершится праздник салютом, рассказали в пресс-службе БГТУ им. В. Г. Шухова.