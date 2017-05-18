Центральные улицы Белгорода перекроют во время крестного хода с иконой святителя Николая Ратного

12:55

Временные ограничения будут действовать 20 и 21 мая.

21 мая планируется проведение традиционного крестного хода с чудотворной иконой святителя Николая Ратного. Поэтому с 23:00 часов 20 мая до окончания мероприятия по ул. Преображенской в районе Преображенского кафедрального собора, по ул. Попова (от ул. Преображенской до ул. Победы), по Гражданскому проспекту (от ул. Попова до ул. Князя Трубецкого), по ул. Николая Чумичова от проспекта Славы до ул. Победы нельзя будет остановить и припарковать машину.

21 мая с 12:00 часов на этих участках дорог движение автотранспорта будет ограничено. Возможный маршрут объезда – по Белгородскому проспекту и улице Белгородского полка, сообщили в пресс-службе администрации Белгорода.

С 08:00 21 мая в связи с празднованием Дня славянской письменности и культуры на ул. Попова от ул. Победы до ул. Харьковской будет ограничена остановка и стоянка машин. А с 15:00 на этом участке будет запрещено движение транспортных средств.

Пресс-служба мэрии предлагает возможный путь объезда по ул. Николая Чумичова.

Все ограничения будут сняты после окончания мероприятий.