Центральные дороги Белгорода будут перекрыты в День Победы

09:45

График запрета проезда в связи праздничными мероприятиями, посвящёнными 71-й годовщине победы в Великой Отечественной войне, опубликовала администрация города.

С 23:00 8 мая остановка и стоянка транспортных средств будут ограничены на Театральном проезде (от проспекта Славы до улицы Победы), на улице Попова (от проспекта Славы до улицы Харьковской), на улице Харьковской (от улицы Попова до улицы Супруновской), на улице Победы (от Театрального проезда до улицы Н. Чумичёва), на Свято-Троицком бульваре (от Театрального проезда до проспекта Б. Хмельницкого), на улице Князя Трубецкого (от проспекта Славы до улицы Победы), на Гражданском проспекте (от улицы Белгородского полка до улицы Попова), на улице Н. Чумичёва (от проспекта Славы до улицы Победы).

С 07:00 9 мая проезд автомобилей будет запрещён на Театральном проезде (от проспекта Славы до улицы Победы), на улице Попова (от проспекта Славы до улицы Харьковской), на улице Харьковской (от улицы Попова до улицы Супруновской), на улице Победы (от Театрального проезда до улицы Н. Чумичёва), на Гражданском проспекте (от улицы Н. Чумичёва до улицы Попова), на Свято-Троицком бульваре (от Театрального проезда до проспекта Б. Хмельницкого).

Все ограничения будут сняты после окончания праздничных мероприятий.

Сразу после завершения шествия «Бессмертный полк» станут доступными для проезда Гражданский проспект (от улицы Белгородского полка до улицы Н. Чумичёва), улица Н. Чумичёва (от проспекта Славы до улицы Победы) и улица Князя Трубецкого (от проспекта Славы до улицы Победы). Эти участки также будут перекрыты с 7 часов утра в День Победы.

С 21:45 9 мая до окончания салюта нельзя будет проехать по проспекту Ватутина от улицы Победы до улицы Костюкова.

С 22:00 до 23:00 проезд по проспекту Славы (от проспекта Б. Хмельницкого до улицы Н. Чумичёва), по улице Преображенской (от улицы Н. Чумичёва до проспекта Б. Хмельницкого) и по улице Попова (от Белгородского проспекта до проспекта Славы) будет открыт только для общественного транспорта.

Водители смогут осуществлять движение по объездному маршруту по Белгородскому проспекту от проспекта Б. Хмельницкого до улицы Князя Трубецкого, говорится в распоряжении главы администрации Белгорода Константина Полежаева.