В Белгороде:

Центр компетенций появится в Белгородской области

14:10
02 Февраля 2017
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Нюансы создания структуры обсуждались на форуме в Белгородском госуниверситете. 

По мнению гендиректора «Центра передачи технологий» члена Российской академии космонавтики Сергея Жукова, центр компетенций важен прежде всего для аграриев региона. Современные технологии позволят при необходимости привлекать современные разработки на службу сельхозникам. В частности, это могут быть беспилотники.

Ректор НИУ «БелГУ» Олег Полухин сообщил, что университетские учёные занимаются разработками в том числе и по этому профилю деятельности. Многие технологии уже готовы к запуску их серийного производства. Белгородский госуниверситет сейчас занимает 17-ю позицию  в российском исследовательском рейтинге. Всего вузовские учёные в течение года выполняют научно-исследовательских работ на миллиард рублей.

Ректор БГТУ им. В. Г. Шухова Сергей Глаголев выступил в поддержку идеи основания областного центра компетенций. Он отметил, что в структуру центра следует включить все региональные вузы.

Свои предложения по поводу создания Центра компетенций вузы области озвучат в конце февраля, передаёт пресс-служба Белгородского университета.

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