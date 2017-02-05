Центр художественной гимнастики планируют построить в Белгороде

15:50

Развитие газоснабжения и газификации Белгородской области, а также строительство новых спортивных объектов обсудили на совещании с участием председателя совета директоров компании «Газпром» Виктора Зубкова.

В 2006-2016 годах «Газпром» вложил в газификацию Белгородской области 1,5 млрд рублей. На 1 января 2017 года уровень газификации региона составляет 99,8 % – это один из самых высоких показателей в России (в среднем по стране – 67,2 %). Ведутся проектно-изыскательские работы по строительству трёх газопроводов в Алексеевском, Валуйском и Шебекинском районах региона.

В скором времени планируется вынос участка магистрального газопровода «Шебелинка – Белгород – Курск – Брянск» и газораспределительной станции за пределы Белгорода в связи с расширением границ городской застройки. Проектная документация уже готова, скоро начнутся строительно-монтажные работы.

Также разрабатывается план по расширению использования газомоторного топлива в Белгородской области. Сейчас на территории региона работают шесть автомобильных газонаполнительных компрессорных станций, четыре из них принадлежат «Газпрому» (две в Белгороде и по одной в Старом Осколе и Шебекино).

Говорили на заседании и об участии «Газпрома» в развитии спортивной инфраструктуры Белгородской области. В рамках программы «Газпром – детям» в регионе построили футбольное поле и 29 многофункциональных спортивных площадок, 15 из них – в прошлом году. Сейчас возводятся 11 физкультурно-оздоровительных комплексов в Белгородском, Борисовском, Валуйском, Волоконовском, Грайворонском, Краснояружском, Ровеньском, Чернянском, Шебекинском и Яковлевском районах. В Белгороде планируется строительство Центра художественной гимнастики и спортивных площадок, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области.

Фото пресс-службы губернатора и правительства Белгородской области