В Белгороде:

Центр Белгорода перекроют для безопасной встречи Нового года

08:46
26 Декабря 2016
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Стоянка и проезд автомобилей будут запрещены на пяти улицах областного центра из-за проведения праздничных мероприятий на Соборной площади 31 декабря 2016 года.

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Пресс-служба администрации Белгорода предупреждает, что в последний день года с 15:00 ограничат стоянку транспорта на Театральном проезде (от проспекта Славы до улицы Победы), на улице Победы (от Театрального проезда до улицы Н. Чумичова), на улице Попова (от улицы Супруновской до проспекта Славы) и на Гражданском проспекте (от улицы Н. Чумичова до улицы Попова).

С 22 часов по этим же улицам будет запрещено движение автомобилей. Перекроют также Свято-Троицкий бульвар по правой стороне от Театрального проезда до улицы 50-летия Белгородской области и по левой стороне от проспекта Б. Хмельницкого до Театрального проезда.

Объездной маршрут составлен по Белгородскому проспекту – от проспекта Б. Хмельницкого до улицы Князя Трубецкого.

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