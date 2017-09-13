В Белгороде:

Центр Белгорода перекроют на время Крестного хода

16:47
13 Сентября 2017
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15 и 16 сентября движение ограничат на трёх улицах областного центра: Попова, Свято-Троицком бульваре и Театральном проезде.

С 23:00 15 сентября и до окончания Крестного хода ограничат остановку и стоянку машин на улице Попова  – от улицы III Интернационала до улицы Победы, а также на Свято-Троицком бульваре – от Театрального проезда до проспекта Б. Хмельницкого по правой стороне. Такие же ограничения будут действовать и на Театральном проезде от проспекта Славы до улицы Победы.

На следующий день, 16 сентября, с 14:00 и до завершения Крестного хода там запретят движение автомобилей. Предполагаемые варианты объезда – по улице III Интернационала и улице Николая Чумичова.

Это связано с проведением Крестного хода с мощами святителя Иоасафа Белгородского, сообщили в пресс-службе мэрии.

Администрация Белгорода приносит извинения горожанам за временные неудобства.


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