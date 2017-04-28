ЦБ лишил лицензий два российских банка с филиалами в Белгороде

15:50

Свою работу прекратят «Владпромбанк» и банк «Сибэс».

По сообщению ТАСС со ссылкой на Агентство по страхованию вкладов, выплаты страхового возмещения вкладчикам обоих банков начнутся не позднее 12 мая.

Чтобы приём заявлений от клиентов банков и выплаты им компенсаций проходили более оперативно, АСВ намерено использовать банки-агенты. Они будут отобраны на конкурсной основе не позднее 5 мая.

Напомним, вкладчик получит страховое возмещение в размере 100 % суммы всех его счетов (вкладов) в банке, в том числе открытых для осуществления предпринимательской деятельности, но не более 1,4 млн рублей в совокупности. Если вклад или счёт открыты в иностранной валюте, то выплата будет производиться по курсу Банка России на 28 апреля 2017 года.

Согласно данным отчётности, по величине активов омский «Сибэс» на 1 апреля занимал 352-е место в банковской системе России, владимирский Владпромбанк – 287-е место. Размер выплат вкладчикам банка «Сибэс», по предварительным данным, составит 2,47 млрд рублей, Владпромбанка – 4,4 млрд рублей.

Банк «Сибэс» существует с 1989 года и имеет офис в Белгороде на улице Щорса, 45л. По данным ЦБ, причиной отзыва лицензии стали вывод активов банка руководством, манипулирование отчётными данными и игнорирование требований регулятора о формировании резервов на возможные потери.

Владпромбанк, основанный в 1990 году, длительное время находился в поле зрения ЦБ РФ из-за реализации банком различных схем сомнительных операций клиентов, в том числе по счетам компаний, бизнес которых связан со сделками с драгоценными металлами. Офис Владпромбанка в Белгороде расположен на Гражданском проспекте, 56.