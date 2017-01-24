Троллейбусный балласт: сломанный «рогатый» транспорт может уйти из Белгорода в Курск на запчасти

17:29

Как пояснили редакции ИА «Бел.Ру» в мэрии областного центра, продажа неисправных машин рассматривается из-за недостатка денег на их ремонт.

В администрации подтвердили, что троллейбусный парк Белгорода сейчас пребывает не в лучшем состоянии. Как и троллейбусные парки в других субъектах Центрального федерального округа. Неисправные троллейбусы простаивают на стоянке муниципального транспортного предприятия, которое не в состоянии обеспечить финансирование их ремонта.

Это привело руководство компании к необходимости проработать вопрос о продаже десяти таких троллейбусов коллегам в других городах ЦФО. В частности, в качестве возможных покупателей рассматривались куряне. В Курске работают машины, аналогичные белгородским. Сломанный транспорт можно было бы использовать в качестве запчастей.

При этом официальные контракты с партнёрами по поводу продажи троллейбусов пока не заключалось, добавили в мэрии Белгорода.