Троллейбус Победы впервые проехал по улицам Белгорода
Подобная акция прошла в областном центре впервые. Повторить её планируют 5 августа, в День города.
Специально оборудованный троллейбус Победы выпустил на линию МУП «Городской пассажирский транспорт», а МУП «Комбинат школьного питания» приготовил традиционное для Дня Победы меню – солдатскую кашу.
Троллейбус Победы курсировал по городу весь день между крупнейшими остановками, в числе которых – «ЖД вокзал», «Аэропорт» и самые большие улицы Харьковской горы, сообщили в администрации Белгорода.
Фото пресс-службы администрации Белгорода