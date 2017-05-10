Троллейбус Победы впервые проехал по улицам Белгорода

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Подобная акция прошла в областном центре впервые. Повторить её планируют 5 августа, в День города.

Специально оборудованный троллейбус Победы выпустил на линию МУП «Городской пассажирский транспорт», а МУП «Комбинат школьного питания» приготовил традиционное для Дня Победы меню – солдатскую кашу.

Троллейбус Победы курсировал по городу весь день между крупнейшими остановками, в числе которых – «ЖД вокзал», «Аэропорт» и самые большие улицы Харьковской горы, сообщили в администрации Белгорода.

Фото пресс-службы администрации Белгорода