В Белгороде:

Три центральные улицы в Белгороде останутся временно без света

14:12
12 Апреля 2017
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Всего 13-14 апреля отключения электричества запланированы на 11 улицах города.

Завтра, 13 апреля, с 09:00 света не будет в части домов по 1-му Огородному, 1-му и 2-му Лирическим переулкам, по улицам Извилистой, Раздобаркина, Парковой, Победы, Князя Трубецкого и проспекту Б. Хмельницкого.

На следующий день с 9 часов утра отключение электроэнергии произойдёт в домах по улицам Есенина, Пригородной и проспекту Б. Хмельницкого.

Как сообщает пресс-служба администрации Белгорода, Белгородские электрические сети будут проводить плановый ремонт оборудования подстанций. С полным графиком отключений можно ознакомиться здесь.

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