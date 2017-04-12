Три центральные улицы в Белгороде останутся временно без света

14:12

Всего 13-14 апреля отключения электричества запланированы на 11 улицах города.

Завтра, 13 апреля, с 09:00 света не будет в части домов по 1-му Огородному, 1-му и 2-му Лирическим переулкам, по улицам Извилистой, Раздобаркина, Парковой, Победы, Князя Трубецкого и проспекту Б. Хмельницкого.

На следующий день с 9 часов утра отключение электроэнергии произойдёт в домах по улицам Есенина, Пригородной и проспекту Б. Хмельницкого.

Как сообщает пресс-служба администрации Белгорода, Белгородские электрические сети будут проводить плановый ремонт оборудования подстанций. С полным графиком отключений можно ознакомиться здесь.