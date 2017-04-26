Три команды «БелОблСмеха» стали на шаг ближе к Международному фестивалю в Сочи «КиВиН-2018»

16:44

25 апреля в областном Центре молодёжных инициатив прошла вторая игра 1/8 финала V сезона областной лиги КВН «БелОблСмех».

Весь вечер шутили восемь команд: белгородские «Мамкины парни», «Такси», «Полный бак» и «Кипяток», представители НИУ «БелГУ» – «Сборная барона фон Шнапса», «Типа копы» из БелЮИ МВД РФ им. И. Д. Путилина, студенты БУКЭПа «Без Шансов» и «ДСП» из БГТУ им. В. Г. Шухова.

Участники должны были сыграть два конкурса: «Классическое приветствие» и «Триатлон». Если в «Триатлоне» команда может получить максимум один балл, то в «Классическом приветствии» – целых пять.

Команда «Такси» первой попыталась добиться улыбки фортуны.

– Пацаны, есть реальная тема подняться. Там к тёте Тане принесли диван. Надо поднять...

Команда «Полный бак» больше всего поразила своим ироничным юмором. Участники шутили не только над собой, но и друг над другом, а в конце решили «подарить» членам жюри бензин, который «нынче дорогой».

Вадим Кумейко первым задал вопрос в конкурсе «Триатлон»: «За прошлый год генеральный директор «Агро-Белогорья» Владимир Зотов заработал почти миллиард рублей. А чего добились вы?».

1. «ДСП»: Я покупал там мясо и помог ему заработать.

2. «Кипяток»: А мы в прошлом году ЕГЭ сдали.

3. «Типа копы»: Спасибо за наводочку. Мы ещё посмотрим, как он там заработал.

Команды «ДСП» и «Типа копы» сразу же покинули игру на этом этапе, а конкурс выиграла «Сборная барона фон Шнапса» и забрала себе в команду один балл.

– Мало кто знает, что шопинг зародился в Белгороде. Ни чтопинг, ни чёпинг, а чисто наш ШОпинг.

Команда БелГУ набрала самый максимальный балл за конкурс «Классическое приветствие». Участник из Бенина вышел на сцену в шубе:

– Я чувствую себя лишайным.

– Может быть, лишним?

– Нет, в этой шубе лишайным.

Участники шутили на самые разные темы – от белгородских новостей до международных отношений. Каждая команда была лучшей по-своему, однако конкурс есть конкурс.

Традиционно проигравшие получили пиццу. В этот раз её поделили между собой две команды: ДСП и «Типа копы», которые набрали 4,3 баллов.

В следующий этап проходят три команды: «Сборная барона фон Шнапса», «Полный бак» и «Такси».

Напомним, что чемпионов «БелОблСмеха» ждёт традиционный приз – поездка в Сочи на XXIX Международный зимний фестиваль «КиВиН-2018».

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