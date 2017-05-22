Третий БелМелФест: 3D рисунки, чемпионат по каптесингу и «белый ужин»

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Фестиваль пройдёт в Белгороде 26 и 27 мая. Основной площадкой станет место у киноцентра «Русич».

Откроет программу международного фестиваля «белый ужин» в 19:30. Это парижская традиция, когда все гости ужинают под открытым небом. Условие: все участники приходят в белом. За дресс-кодом будут следить волонтёры. По информации организаторов, ожидается, что на «белом ужине» выступит команда симфо-шоу Prime Orchestra. Музыканты исполнят рок- и поп хиты, а также шлягеры лучших мировых электро-композиций.

27 мая с 10:00 до 14:00 на площадке у авторынка пройдёт Кубок мэра Белгорода по грунтовому спринту. Там же запланировано выступление RC-автомобилей и выставка кроссовых мотоциклов и картов.

Затем «БелМелФест» снова вернётся к киноцентру «Русич». На этой площадке пройдут конкурс детского рисунка на асфальте «МЕЛ-ОК», мастер-класс по меловому леттерингу (искусство росписи грифельных досок), чемпионат по дегустации кофе – каптесинг, силовой экстрим «Богатыри Черноземья», бармен-шоу и другое. Гостей также ждут специальные фотозоны, меловые парикмахеры, аниматоры и главный персонаж фестиваля – Меловик.

По информации пресс-службы мэрии, уже 24 мая художники из Литвы, Казахстана и Самары начнут выполнять 3D рисунки к «БелМелФесту». Главная темой творений станет Год экологии.