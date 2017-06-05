The First Crew выступили с первым сольным концертом в Белгороде

13:55

Тринадцать артистов первой хип-хоп команды страны представили свою оригинальную программу на сцене ДК «Энергомаш».

The First Crew была создана Егором Титаренко ещё в 2009 году. На протяжении восьми лет танцоры одержали более 50 побед на самых крупных соревнованиях СНГ, Европы и США.

В этом году команда стала участником телешоу «Танцуй, Россия!» и заявила о себе на всю страну, став лидерами и финалистами танцевального телепроекта.

В своих номерах артисты пытаются уйти от шаблонов и создать свою неповторимую хореографию. На сольном концерте они презентовали 19 постановок, в числе которых были номера из нашумевшего танцевального проекта.

Артисты показали зажигательный «Досуги-Буги», соединивший в себе четыре стиля: линди-хоп, чарльстон, свинг и электро-буги, хореографическую композицию в стиле контемпорари «Одно и то же».

Своими сольными номерами как всегда отличились наставники группы: художественный руководитель Егор Титаренко, преподаватели студии – Екатерина Зуева, Анатолий Орлов, Павел Бубнов, Ирина Кретова и Ибраим Абибулаев.

Также в сольной программе The First Crew представили и уникальные танцевальные постановки, которые уже стали популярными и принесли победу в крупных соревнованиях всероссийского и международного масштаба.

В заключение артисты убежали в зрительный зал и привели за собой своих самых родных женщин на свете. Это был номер «Ради чего всё это», где артисты танцевали для своих мам.

Мы не останавливаемся на достигнутом, в дальнейшем у нас гастроли по городам России. Егор Титаренко

художественный руководитель и хореограф-постановщик The First Crew





Фото автора