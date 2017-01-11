Тело мужчины обнаружили на одной из остановок в Белгороде

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По предварительной информации, признаков насильственной смерти на теле не было. Как сообщили в УМВД России по Белгородской области, мужчина был болен.

Тело обнаружили 10 января на пересечении улиц Студенческой и проспекта Богдана Хмельницкого, на остановке, которая располагается на проспекте Богдана Хмельницкого. Сотрудники правоохранительных органов выехали на место около 15:30.

По информации ведомства, мужчине стало плохо, и он упал.





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