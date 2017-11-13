Тариф на содержание жилья в Белгороде: социально ориентированный или экономически обоснованный?

12:03

Жильцы одного из многоквартирных домов областного центра недоумевают, в связи с чем для них практически в два раза хотят повысить тариф на содержание и ремонт общедомового имущества.

В редакцию ИА «Бел.Ру» обратились жильцы дома №66 по ул. Горького в Белгороде. После несостоявшегося общего собрания собственников Управляющая компания «ЖилСервис» направила каждому бланки для заочного голосования по поводу повышения тарифа на содержание и ремонт общедомового имущества с нынешних 23,49 руб. (в квитанции сейчас эта цифра) до 40,85 руб. за метр квадратный. Никаких пояснений при этом не даётся.

Жильцы интересуются, чем обосновано и насколько законно столь резкое повышение тарифа. По их предположению, оно связано с многочисленными жалобами в адрес управляющей компании на ненадлежащее выполнение обязательств по обслуживанию дома: взаимоотношения в формате «через жалобу президенту» здесь длятся с февраля 2017 года.

Чтобы прояснить ситуацию, редакция направила запросы в УК «ЖилСервис», управление государственного жилищного надзора Белгородской области, а прокомментировать, насколько законно столь резкое повышение тарифа, попросили юриста, имеющего многолетний опыт работы в сфере ЖКХ.

Тариф не повышался

Руководитель УК ЖилСервис» Александр Щербаченко был более чем лаконичен. Он ответил, что тариф на содержание и текущий ремонт общего имущества МКД по указанному адресу не поднимался. Зато в управлении жилнадзора дали достаточно чёткие пояснения по ситуации.

О тарифе. В соответствии с жилищным кодексом (ст. 39 ЖК РФ) бремя расходов на содержание общего имущества в многоквартирном доме обязаны нести собственники помещений.

О формах и инициаторах общих собраний. Общие собрания могут проходить в виде очного, заочного и очно-заочного голосования (ст. 44 ЖК РФ), а созывать их могут не только собственники по своей инициативе, но и управляющие компании (ч. 7. Ст.45 ЖК РФ).

Что планировали включить в тариф. Как указано в ответе, УК «ЖилСервис» включила в предлагаемую к рассмотрению плату по содержанию общедомового имущества (40,85 руб. за квадратный метр жилой площади) ремонт мест общего пользования, сантехнического оборудования в ванных/душевых комнатах, ремонт и замену газового оборудования (кухонные плиты). Однако решение не было принято в связи с отсутствием кворума, поэтому размер платы не изменился и остаётся на прежнем уровне.

Повысят или нет? По закону (ч. 7 ст. 156 ЖК РФ) размер платы за содержание жилого помещения в МКД определяется на общем собрании собственников с учётом предложений управляющей организации. Устанавливается он не менее чем на год. В случае, если собственники не принимают решение о размере платы, его могут установить органы местного самоуправления (ч. 4 ст. 158 ЖК РФ). Кстати, в частной собственности в этом доме находятся 650,3 м2, а в муниципальной – 819,10 м2.

Тариф может быть изменён и в случаях, предусмотренных условиями договора управления многоквартирным домом, говорится в ответе надзорного ведомства.

К слову сказать, управление государственного жилищного надзора Белгородской области совместно с региональным департаментом ЖКХ подготовили новую форму типового договора. По мнению разработчиков, он соблюдает баланс интереса каждой из сторон. И если ныне действующий договор не удовлетворяет собственников, они могут обратиться в управляющую компанию с инициативой заключить договор нового образца.



В масштабах региона

Ещё 15 ноября 2016 г. на сайте областного правительства были опубликованы рекомендательные расчёты, которые, по мнению департамента ЖКХ области, позволят содержать многоквартирный дом в надлежащем состоянии. Нередко собственники помещений МКД принимают размер платы на уровне, не позволяющем обеспечивать надлежащее содержание общего имущества и включать исчерпывающий перечень работ и услуг (опредёлен ПП РФ №290), что в будущем приводит дом к аварийному состоянию. Поэтому стоимость содержания и ремонта жилья должна определяться, исходя из технических особенностей дома, говорится в сообщении.

Для единого подхода к расчёту экономически обоснованной платы на содержание и текущий ремонт жилья департамент ЖКХ осуществлял расчёты, исходя из минимального перечня работ и услуг (ПП №290 от 03.04.2013 г.), а также постановления Госстроя (от 27 сентября 2003 г. №170 «Об утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда»).

За основу были взяты типовые многоквартирные дома. Расчётный размер платы на территории области варьируется от 18,45 до 25,19 руб. в зависимости от характеристик дома.

Если руководствоваться минимальным тарифом на содержание общедомового имущества в размере 18,45 рублей за 1 квадратный метр общей площади, то ежемесячный размер оплаты для типовой однокомнатной квартиры площадью 30 квадратных метров должен составлять 553,5 рублей. Теперь вернёмся к обращению жителей дома на ул. Горького д. 66. После предлагаемого управляющей организацией повышения тарифа до 40,85 рубля размер ежемесячной платы за содержание общего имущества дома составит, например, с комнаты площадью 12 квадратных метров 490,2 рубля в месяц. То есть на 63 рубля меньше, чем минимальная плата для жильцов однокомнатных квартир типовых МКД на территории области. Иван Фролов юрист

Как пояснил наш собеседник, при расчёте размера платы за содержание и ремонт общего имущества для типовых многоквартирных домов и домов, которые ранее имели статус общежитий, за основу принимаются разные виды помещений.

Если жильцы МКД оплату за содержание общего имущества дома осуществляют, исходя из всей площади квартир, в которую наряду с жилыми помещениями (комнаты) включаются и вспомогательные (коридоры, кухня, санитарный узел и т.п.), то жильцы бывших общежитий оплату за те же услуги осуществляют только исходя из площади принадлежащих им комнат, а вспомогательная площадь – коридоры, кухни, санузлы и т. п. – в расчёте не участвует. Иван Фролов юрист

В связи с этим, подчёркивает юрист, при равном количестве общего имущества многоквартирных домов и равном перечне работ и услуг по содержанию и ремонту этого имущества, чем меньше участвует при расчёте оплаты за данную услугу начисляемая площадь помещения собственника, тем больше должен быть тариф на 1 м2 этой площади. Тогда это будет экономически обоснованная плата.

Не среднее арифметическое

В Белгороде бывших общежитий 62. Мы не знаем, какова плата за содержание общедомового имущества во всех, но в типовых пятиэтажках на ул. Горького, которые обслуживает УК «ЖилСервис», она составляет порядка 23,49 руб. за м2. На примере дома №66 и посчитаем.

Общая площадь, указанная в паспорте, – 2970,60 м2. Жилая – 1469,40 м2, а места общего пользования – 1501,20 м2 соответственно. Исходя из расчёта, что оплачивается только жилая, сборы с жильцов в месяц по существующему тарифу составляют 34 516,2 рубля. А если бы учитывалась вся площадь, то на содержание общедомового имущества перечисляли бы 69 779,4 рубля.

Теперь посчитаем с учётом повышения тарифа: 1469,4 м2 жилой площади помножим на предлагаемые управляющей компанией 40,85 руб. и получим 60 024,9 руб. Почти на 10 тысяч меньше, чем если бы каждый из жильцов оплачивал за общую площадь дома по существующему тарифу.

Вот и получается, что существующая плата скорее социально ориентированная, нежели экономически обоснованная. Хотя и она, по утверждению жильцов дома, довольно ощутима с учётом того, что ежемесячно они дополнительно перечисляют деньги на капремонт, в котором дом 1980 года постройки нуждается уже сегодня. Да и за энергоресурсы платят в основном по нормативу, а не за фактическое потребление. Чтобы не быть голословным, ежемесячно владелец комнаты в 11,1 м2 платит от 990 до 1400 рублей.