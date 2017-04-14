Свыше ста «наркотических» преступлений зарегистрировано в Белгороде за три месяца

17:42

В управлении МВД по областному центру подвели итоги работы в первом квартале 2017 года.

За это время в Белгороде было зарегистрировано 889 преступлений. Это на 16 % меньше цифры 2016 года. Преступлений против личности стало меньше на 40 %. Раскрываемость этого вида противоправных деяний составляет 95 %. Раскрываемость грабежей достигла 73 %.

Стражи правопорядка выявили свыше 100 преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков. У преступников изъяли более 2 килограммов запрещённых веществ.

Специалисты выявили также 157 экономических преступлений. В пьяном виде преступлений совершено на треть меньше.

На дорогах областного центра было зарегистрировано 66 ДТП. Это на четверть меньше уровня 2016 года. В ДТП погиб один человек. Раненых в авариях стало меньше на 19 %, сообщает пресс-служба областного управления МВД.